Grève de la faim devant la Primature : un collectif menace…

Fin de l’état de grâce. Le Collectif des postières et postiers non reconnus, qui rumine sa colère, annonce une grève de la faim du 27 au 31 mai 2024. Selon Les Échos, les membres du collectif reprochent aux nouvelles autorités d’être restées sourdes à leurs doléances. « Ils ont, souligne le quotidien d’information, déposé plusieurs lettres de demandes d'audience, mais aucune réponse de la part de la Direction générale et aussi de la tutelle. » Ils menacent ainsi de passer à la vitesse supérieure : « Cette action symbolique (grève de la faim) se déroulera devant la Primature (pour) attirer l'attention des autorités sur leur situation précaire. »