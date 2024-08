Grand Magal : un train va relier Guniguinéo à Touba, une première depuis six ans (responsable Chemins de fer)

Le train va recommencer à rouler sur le tronçon ferroviaire reliant Guinguinéo (région de Kaolack), Touba (centre) et Thiès (ouest) à l’occasion du Grand Magal, après plus de six ans d’arrêt, a annoncé à l’APS Madiop Diakhaté, un responsable de la Société nationale des Chemins de fer du Sénégal (CFS). ‘’Cette année, nous aurons des trains qui partiront de Guinguinéo pour rallier Thiès et Touba. Cela fait six ou sept ans que nous n’avions plus de train sur cette ligne, et cette année, ça va se faire’’, a-t-il déclaré lors d’un entretien à bord d’un train d’essai. M. Diop, responsable régional des CFS, a assuré que le retour du train sur ce tronçon va notamment profiter au nombreux fidèles désirant se rendre à Touba à l’occasion du Grand Magal. ‘’Chaque année, des travaux sont effectués pour préparer le trajet lors du Grand Magal de Touba. Actuellement, nous avons des équipes éparpillées le long du chemin de fer entre Touba, Mbacké et Diourbel’’, a-t-il ajouté. Il n’a pas manqué de rappeler que la ligne est exploitée une fois par an, nécessitant ainsi des travaux préalables pour garantir la sécurité et la fonctionnalité des trains. ‘’Nous sommes déjà prêts. Il ne reste que les derniers réglages à faire’’, a t-il fait part. ”Les défauts observés sont mineurs et sont principalement liés à la géométrie de la voie, au nivellement et au dressage’’, a précisé le chef régional ferroviaire après avoir quitté la gare de Thies à bord d’un train d’essai avec des techniciens pour relever les défauts constatés sur la voie. Il s’agit d’ajustements qui représentent la partie la plus simple du travail, a laissé entendre Madiop Diakhaté. Il a dans la foulée évoqué la mise en œuvre d’un programme de maillage du territoire dans lequel ‘’Touba prendra certainement une grande part’’. ‘’Ce programme, qui s’inscrit dans une volonté de modernisation des infrastructures ferroviaires, devrait permettre à la ville religieuse de bénéficier d’un meilleur accès et de nouvelles opportunités de développement’’, a-t-il assuré.