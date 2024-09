Gestion de Macky Sall : la surprenante remarque de membres de la Cour des comptes sur une annonce de Diomaye Faye (Le Quotidien)

D’après Le Quotidien, des membres de la Cour des comptes affirment n’avoir pas encore vu le rapport du gouvernement sur la gestion des finances publiques sous Macky Sall, annoncé par le Président Diomaye Faye lors de son discours à la nation, jeudi 12 septembre. «Dès mon installation, j’ai entreprise de faire l’inventaire, comme m’y oblige l’article 1.7 de la loi portant Code de transparence dans la gestion des finances publiques», révèle le chef de l’État dans son allocution annonçant la dissolution de l’Assemblée nationale et l’organisation de législatives anticipées le 17 novembre prochain. Le successeur de Macky Sall de poursuivre : «Les résultats de l’audit, soumis à ce jour à la Cour des comptes pour validation, font ressortir une gestion publique empreinte de légèretés qui ont occasionné des dérapages volontairement cachés dans la gestion des finances publiques, avec une évolution incontrôlée de la masse salariale, de la dette et des intérêts de la dette, une non-maîtrise des subventions et un dérapage dans les tirages sur ressources extérieures.» Enfonçant le clou, Diomaye Faye ajoute que «les manquements notés ont entraîné une détérioration grave du cadre des finances publiques de notre pays». Il complète : «Le gouvernement, après échanges avec les partenaires techniques et financiers et les autres partenaires, reviendra largement sur le sujet et le rapport approuvé par la Cour des comptes fera l’objet d’une publication.» Problème : «Aucun membre de la Cour des comptes, parmi ceux que Le Quotidien a interrogés ces derniers jours, n’a pu confirmer avoir reçu les rapports d’audit transmis par le président de la République», souffle le journal du groupe Avenir communication. S’il est vrai que la Cour des comptes n’a pas encore reçu le rapport en question, sa publication, annoncée par Diomaye Faye lors de son dernier discours, ne devrait pas intervenir dans les délais fixés par l’article 1.7 du Code de transparence dans la gestion des finances publiques qu’il a invoqué. Le texte stipule : «Dans les trois mois suivant chaque nouveau mandat présidentiel, la situation globale des finances publiques et en particulier la situation du budget de l’État et de son endettement, fait l’objet d’un rapport préparé par le gouvernement. Ce rapport, audité par la Cour des comptes, est publié dans les trois mois suivants.» Le Quotidien l’a souligné, si l’on respecte le calendrier fixé dans cet article, le rapport sur la gestion des finances publiques sous Macky Sall, qui a cédé la place à Diomaye Faye le 2 avril dernier, devait être remis à la Cour des comptes depuis juillet au plus tard. Et, les auditeurs disposant de trois mois pour l’éplucher, la publication du document ne doit pas dépasser octobre prochain. Ce calendrier semble impossible à tenir, si l’on se fie à la révélation du journal du groupe Avenir communication. Sauf si la Cour des comptes reçoit le rapport bien avant fin septembre et le scrute en mode fast track.