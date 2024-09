Gambie : trois (3) Sénégalais encore pris pour trafic de drogue

Alors qu’on n’a pas fini d'épiloguer sur le cas de nos deux (2) compatriotes, Baye Cheikh Diop, âgé de 24 ans et Thierno Diop, âgé de 26 ans, tous deux arrêtés, respectivement le 1er et le 2 septembre aux postes-frontières de Giboro et d'Amdalaï, trois (3) autres Sénégalais viennent encore d'être interceptés par les agents de l'Agence de lutte contre la drogue de Gambie (DLEAG). Ces Sénégalais ont été arrêtés plus précisément à l'aéroport international de Banjul (BIA). Ils tentaient de faire passer une contrebande de différentes variétés de drogue via l'aéroport. Il s'agit des nommés Abdou Aziz Ndoye, Pape Keïta et Maurice Valentin Sambou, selon le journal Les Échos. Ce dernier, âgé de 32 ans, est un Sénégalais résidant à Pikine (dans la banlieue dakaroise). Il a été arrêté avec quelques quantités de "drogue" et de 8 pierres de cristal qu'il dissimulait dans un sac à main noir. Pape Keïta, âgé de 22 ans, résidant à Kaolack, a été arrêté en possession de 25 emballages de cannabis cachés dans des papiers en ciment et placés à l'intérieur de sa poche. Le troisième, un nommé Abdou Aziz Ndoye, âgé de 27 ans, également résidant à Kaolack, a été arrêté avec 10 emballages de cannabis dissimulés dans des papiers de ciment et placés à l'intérieur d'un sac en nylon multicolore.