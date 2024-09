Gambie : deux Sénégalais arrêtés pour trafic de drogue

En Gambie, l’Agence de lutte contre la drogue (DLEAG) a mis la main sur des trafiquants. Selon le communiqué de l’agence repris par Les Échos, ces derniers, au nombre de sept, étaient en possession de « quantités importantes de cocaïne et de pilules d’ectasy », lors de leur attention aux postes-frontières de Giboro et d’Amdalai. La même source rapporte que deux Sénégalais figurent parmi les mis en cause. Il d’agit de « B. C. Diop, âgé de 24 ans et résidant à Diourbel, arrêté au poste-frontière d’Amdalai avec 279 pilules d’ectasy dissimulées dans un sac en nylon transparent, alors qu’il se dirigeait de Serrekunda à Dakar », et de T. Thiaw. Ce dernier, âgé de 26 ans, a été arrêté au même poste-frontière mais en possession « d’un morceau de résine de cannabis et 59 pilules d’ectasy dissimulés dans un sac en nylon transparent et placées à l’intérieur d’une chaussure de couleur noire et blanche ». L’enquête se poursuit, indique le quotidien d’information.