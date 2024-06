Gabrielle Kane, sous le coup d'un mandat d'arrêt, réagit

La féministe et présidente de l’Association d’appui et de protection des femmes victimes de violation de leurs droits (APROFEV), est sous le coup d’un mandat d’arrêt. Via ses réseaux sociaux, l'ancienne protectrice de Adji Sarr a réagi. « Si la prison est la récompense de mes combats de femme, de mère, j’irai donc avec une immense fierté pour ce que j’ai fait. Je ne regrette rien et mille fois, je recommencerai! », déclare-t-elle. La jeune dame ferait objet de plusieurs plaintes.