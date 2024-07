Fraude au baccalauréat : exclusion de deux candidates à Kafountine

À Ziguinchor (sud), des cas de fraude ont été notés hier mercredi, au lycée de Kafountine à l’occasion de l’examen du baccalauréat. Deux candidates ont été exclues, car elles ont été trouvées en possession de téléphones portables pendant l'épreuve d'histoire et de géographie, vers 14 heures 40. Les autorités éducatives ont été informées de cet incident par les surveillants, rapporte la RFM. Pour rappel, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation avait informé aux futurs bacheliers, aux enseignants et surtout aux parents d’élèves que les candidats ne doivent pas venir faire le bac avec des outils technologiques. « Ils ne doivent pas avoir leurs téléphones. Si un candidat qui a bien travaillé toute l’année qui mérite d’avoir le bac, commet cette erreur de venir avec son téléphone portable, il sera exclu », avait dit Abdourahmane Diouf, à l’occasion d’une réunion consacrée à l’organisation du baccalauréat.