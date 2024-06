France : Bassirou Diomaye Faye va déjeuner avec Emmanuel Macron

Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, et son homologue français, Emmanuel Macron, vont se rencontrer. Lors du lancement de l'initiative « Accélérateur de la production des Vaccins en Afrique (AVMA) », les deux chefs d'Etat déjeuneront ensemble. Selon un communiqué de la Présidence de la République, Bassirou Diomaye Faye se rendra en France ce mercredi 19 juin 2024 pour prendre part au Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinales, "sur invitation de GAVI, l’alliance du vaccin, et de l’Union Africaine". C'est lors de cette rencontre que sera lancée l'initiative « Accélérateur de la production des Vaccins en Afrique (AVMA) » ainsi que le début de la campagne de reconstitution des fonds de GAVI pour la période 2026-2030. C'est à l'issue de cet événement qu'Emmanuel Macron a convié Bassirou Diomaye Faye à un déjeuner.