Filière Nicaragua : elle pompe 81 millions F CFA à 15 migrants

N. Diallo devra se montrer convaincante face au procureur de la République si elle ne veut pas finir en prison. Cette gérante d’une agence de voyage établie à Ouest-Foire a été déférée au parquet par la DIC pour escroquerie et abus de confiance portant sur 81 millions 683 mille francs CFA. Elle est sous le coup d’une dizaine de plaintes de personnes à qui elle aurait vendu des billets non valides pour le Nicaragua. Tout s’est écroulé pour elle après la plainte de O. Ndiaye, déposée le 3 août. D’après Libération, qui relaye cette affaire dans son édition de ce jeudi, ce dernier déclare avoir acheté auprès de N. Diallo six billets d’avion pour la Managua, capitale du Nicaragua, pour 20 ,9 millions de francs CFA. Mais les titulaires des billets ont été refoulés à l’AIBD parce que ceux-ci n’étaient pas valables. Après l’éclatement de cette affaire, neuf autres victimes présumées de la dame se sont manifestées. D’abord il y a eu un groupe de huit candidats à l’immigration, qui ont déclaré avoir déboursé 41,9 millions de francs CFA pour des billets en toc. À son tour, un certain A. Sambe s’est signalé avec sa plainte. Il réclame 7,5 millions de francs CFA à la mise en cause, lui reprochant la même chose que les autres plaignants.