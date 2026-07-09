Décès d'Abdoulaye Ba : l'Intersyndicale du COUD réagit après l'interpellation de ses agents

L'Intersyndicale du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD) a pris connaissance de l'interpellation d’agents du COUD, désormais placés sous contrôle judiciaire dans le cadre de l'enquête relative au décès tragique de l'étudiant Abdoulaye BA, survenu lors des événements du 09 février 2026 au campus social.

Face à cette situation, l'Intersyndicale tient à exprimer sa profonde compassion à la famille du défunt, à ses proches ainsi qu'à l'ensemble de la communauté universitaire. La perte d'une vie humaine constitue une tragédie qui interpelle tous les acteurs de l'université.

L'Intersyndicale souhaite également porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'il n'existe aucune animosité entre les agents du COUD et les étudiants. Bien au contraire, les travailleurs du COUD ont pour mission première d'assurer le bien-être, l'accompagnement et les meilleures conditions de vie des étudiants. Les relations entre les agents et les étudiants ont toujours été fondées sur le respect mutuel et le sens du service public.

Toutefois, l'Intersyndicale déplore que le COUD et ses agents soient aujourd'hui présentés comme les principaux responsables de faits dont les circonstances restent à être pleinement établies par la justice. L'Intersyndicale rappelle avec fermeté que le COUD ne saurait être érigé en bouc émissaire d'événements dont les responsabilités doivent être déterminées de manière impartiale et objective. La recherche de la vérité ne peut s'accommoder de conclusions hâtives ni de désignations arbitraires de responsables.

En conséquence, l'Intersyndicale apporte son soutien aux agents concernés, tout en réaffirmant son entière disponibilité afin que la vérité soit établie et que justice soit rendue.

Enfin, elle appelle l'ensemble des acteurs de la communauté universitaire, les organisations estudiantines, les partenaires sociaux et les autorités publiques à privilégier l'apaisement, le dialogue et le respect des institutions, dans l'intérêt supérieur de l'université sénégalaise.

Fait à Dakar, le 09 juillet 2026

L'Intersyndicale du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar