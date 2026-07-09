BADEA : Bassirou Diomaye Faye obtient un nouvel engagement en faveur de la Vision Sénégal 2050

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience, ce jeudi, Dr Fahad Al-Dossari, président du Conseil d'administration de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA).

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Sénégal et cette institution financière, partenaire historique du développement économique du continent africain.

À l'issue de l'audience, la BADEA a réaffirmé sa volonté d'accompagner la mise en œuvre de la Vision Sénégal 2050, en mettant l'accent sur le financement des infrastructures, considérées comme un levier essentiel de la transformation économique du pays.

L'institution a notamment indiqué vouloir mobiliser des mécanismes de financement innovants afin de soutenir les grands projets structurants inscrits dans les priorités du gouvernement sénégalais.

Cette audience illustre la dynamique engagée par les autorités sénégalaises pour renforcer les partenariats avec les bailleurs internationaux et mobiliser les ressources nécessaires à la réalisation des ambitions de développement du Sénégal.

Le soutien renouvelé de la BADEA vient ainsi conforter les efforts de financement de la Vision Sénégal 2050 et témoigne de la confiance des partenaires internationaux dans les perspectives économiques du pays