Cannes 2026 : Ces Sénégalais qui ont fait sensation sur la Croisette

Le Festival de Cannes demeure le rendez-vous cinématographique le plus prestigieux au monde, l’événement culturel le plus suivi de la planète. Pour sa 79e édition, clôturée le 23 mai après 12 jours de fête, la Croisette a senti l’élégance sénégalaise.



Des marches aux photographes, une délégation de femmes et d’hommes a porté haut les couleurs du Sénégal.



Coumba Gawlo Seck, la reine du tapis



Fidèle à sa réputation, la diva a une fois encore incarné la grâce. Dans une création signée Romzy, Coumba Gawlo Seck a gravi les marches du tapis rouge avec prestance. Sa démarche de reine, son allure souveraine ont rappelé le savoir-faire et l’élégance sénégalaise. Une apparition digne dune diva.





