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‘’Recyclage’’ des anciens ministres à l’A.N. : « Un cabinet fictif qui va coûter au moins 200 millions aux contribuables »


‘’Recyclage’’ des anciens ministres à l’A.N. : « Un cabinet fictif qui va coûter au moins 200 millions aux contribuables »

« Un gouvernement parallèle », c’est l’étiquette que certains Sénégalais collent au cabinet du nouveau président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko. L’ex-Premier ministre a récemment procédé à une cascade de nominations d’anciens ministres au sein de son cabinet, devenu le point de chute des anciens membres du gouvernement.

 

À la fois scandalisé et amusé par ce qu’il qualifie d’« emplois fictifs », l’ancien parlementaire Cheikhou Oumar Sy soutient qu’à « première vue », il pensait que « c'était le classement de l'équipe du Maroc contre la France ». « Je me posais la question à savoir : mais où est le 11e joueur ? », ironise-t-il, évoquant la liste du nouveau cabinet du président de l’Assemblée nationale.

En réalité, ajoute-t-il d’un ton on ne peut plus sérieux, « c'est le cabinet fictif du PAN qui va coûter au moins 200 millions [CFA] par an aux contribuables sénégalais ».

« La révolution a des réalités douces », constate-t-il pour le fustiger avec véhémence sur facebook. « Ceux qui se sont réellement sacrifiés pour le "Projet" se partageront 100 millions FCFA. L'élite du "Projet", par contre, doit être protégée et entretenue pour la bonne cause. Je rappelle également que tous ces anciens ministres conservent leur salaire pendant 6 mois », lâche Cheikhou Oumar Sy, choqué par les pratiques contradictoires des chantres du changement systémique.

« Un mandat, mille revirements », conclut-il.



Jeudi 9 Juillet 2026 - 20:55



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