Finale du Tournoi YAM : Papa Ousseynou SOW plaide pour un Diamniadio plus sûr et un environnement sain

Diamniadio – La grande finale du Tournoi YAM, disputée ce week-end dans une ambiance festive et conviviale, a rassemblé une foule nombreuse venue célébrer le sport, la jeunesse et le vivre-ensemble. Entre fair-play, ferveur populaire et mobilisation citoyenne, l'événement a tenu toutes ses promesses.



Parrain de cette édition, Papa Ousseynou SOW, Inspecteur principal des Impôts et des Domaines et leader du mouvement Diamniadio Nouvelle Vision (DNV), a profité de cette tribune pour porter un message fort en faveur de la sécurité, de la protection de l'environnement et du développement durable de Diamniadio.



La sécurité, une priorité



S'adressant aux équipes finalistes, aux autorités, aux invités et au public, Papa Ousseynou SOW a rappelé que la sécurité demeure l'une des principales préoccupations des populations de Diamniadio.



Il a appelé à un renforcement de la présence des forces de défense et de sécurité, à une sensibilisation accrue de la jeunesse et à une implication collective de tous les acteurs afin de préserver la paix et la tranquillité dans la commune.



Un appel à protéger l'environnement



Le parrain a également attiré l'attention sur les enjeux environnementaux, notamment la situation préoccupante de Ndoukhoureu Peul, confronté aux nuisances provoquées par les activités d'une usine polluante installée dans la zone.



« Nous ne pouvons pas parler de développement sans garantir aux populations un cadre de vie sain et respectueux de l'environnement », a-t-il déclaré.



Une vision pour 2027



Réaffirmant son engagement aux côtés des populations, Papa Ousseynou SOW a rappelé les ambitions portées par Diamniadio Nouvelle Vision.







