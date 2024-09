Fass Mbao : un lutteur sauvagement poignardé par son ami, le fugitif recherché

L’affaire fait grand bruit à Fass Mbao dans la commune de Diamaguene Sicap Mbao, en banlieue dakaroise. Où le pire a été évité de justesse. Selon Les Échos, qui donne l’information, tout est parti d’une dispute entre deux amis. « Fallou, qui évolue dans le monde de la lutte traditionnelle, quitte sa ville natale, Tivaouane, et dépose ses baluchons au quartier Fass Mbao 2. De fil en aiguille, le jeune lutteur fait la connaissance du nommé M. Mb., qui lui offre le gîte dans la maison familiale au quartier baptisé Fass 4 », narre le journal. La même source précise toutefois que la cohabitation s’est terminée en une violente dispute. La tension était telle que le lutteur avait décidé de quitter la maison et s’apprêtait ainsi à retourner à Tivaouane. « M. Mb. se dispute avec son ami, à cause de nombreuses embrouilles entre [le lutteur] et une de ses sœurs. [Alors que les autres membres de la famille tentaient] de s’interposer, M. Mb. a réussi à s’emparer d’un couteau qu’il cache dans ses habits et revient à la charge. Il surprend alors le jeune lutteur, brandit l’arme blanche et lui assène [3 ou 4] coups sur différentes parties du corps. Dans sa furie meurtrière, il tente un [cinquième] coup. [Heureusement], il se fait attraper par des intervenants. » Le journal souffle que même la sœur de M. Mb., qui serait à l’origine de la bagarre, a été choquée par le geste de son frère. « La soeur en question a craqué lorsque son frangin a planté les coups de couteau au lutteur », renseigne le quotidien d’information. Celui-ci précise que Fallou, grièvement blessé, a été aussitôt évacué à l’hôpital le plus proche. Alertée, la police locale fait une descente sur les lieux, à la recherche du mis en cause. Mais, M. Mb., réalisant la gravité de son geste, avait profité de la confusion, pour prendre la poudre d’escampette. Il est activement recherché, indique Les Échos.