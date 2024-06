Examens et concours : vers une digitalisation totale de tout le processus ( directeur des examens et concours)

Dans sa logique de modernisation qui passe par la digitalisation, le ministère de l'éducation nationale entend apporter des innovations de taille dans le domaine de l'enseignement. Le directeur des examens et concours, Papa Baba Diassé dévoile, "cette année, nous avons envisagé de digitaliser tout le processus pour le CFEE et le BFEM". Cette innovation, a pour premier avantage de l'avis de monsieur Diassé, " la constitution d'une base de données numérisée accessible à temps réel pour tous les acteurs selon les niveaux de responsabilités. Par le passé si on avait besoin de statistique, il fallait faire la commande aux niveaux académies. Aujourd'hui, le directeur des examens et concours l'académie, l'inspecteur de l'éducation et de la formation et les directeurs d'école peuvent à partir d'un clic dans leur bureau avec un code entrer dans la plateforme voir l'ensemble des centres avec tous les candidats, les noms , les prénoms, les dates et lieux de naissance les numéros de table. Tout se trouve dans la plateforme. Et ceci, jusqu'à la fin du processus". Dans une autre mesure, souligne monsieur Diassé, "c'est la rapidité à l'accès des données, la transparence et l'exhaustivité qu'il faut saluer. Autrement dit, cette digitalisation permet de réduire le temps et la distance. En ce sens que les extraits de naissance, les relevés des notes, les diplômes et autres sont numériquement archivés". Autres avantages de cette digitalisation, selon le fonctionnaire de l'éducation c'est la sécurisation des diplômes. Car, il convient de souligner pour y avoir accès maintenant, il faut un un QR code. Tout compte fait, le directeur des examens et concours reste convaincu des avantages que procure cette digitalisation