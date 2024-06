Émigration irrégulière: Plus de 50 candidats périssent en mer

Le bilan est macabre. Plus de 50 candidats qui voulaient rallier l'espagne par voie maritime ont péri en mer. L'information vient de tomber. En effet, ils étaient 120 candidats au total et sont parties il y a 11 jours. Mais selon les informations reçues des autorités espagnoles, seules 67 personnes ont été secourues. A l'heure où ces lignes sont écrites, 66 personnes sont encore en vie et 6 autres sont à l'hôpital,renseignent la source.