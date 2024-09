Élections législatives : Cheikh Dieng, ancien DG de l'ONAS, soutient la liste de Pastef

Malgré son limogeage à la tête de la Direction générale de l'ONAS, le Dr Cheikh Dieng va soutenir la liste de Pastef aux élections législatives anticipées du 17 novembre prochain. Voici son communiqué. "Communiqué du Bureau politique du 25 septembre 2024 Le Bureau politique du Parti FEPP TAWFEKH s'est réuni ce mercredi 25 septembre 2024 à l'effet d'analyser la vie du Parti et la situation politique nationale. Le Bureau politique remercie solennellement le vénéré Khalif Général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké pour l'accueil paternel réservé au président du Parti Dr Cheikh DIENG et sa délégation. Il se réjouit de l'attention particulière, les échanges fructueux, les conseils avisés et les prières généreuses formulées à l'endroit du président Dr Cheikh DIENG par le Khalif lors de leur tête-à-tête. Le Bureau politique remercie l'ensemble des dignitaires de la communauté mouride qui nous ont témoigné leur soutien et affection ainsi que les responsables de Touba Ca Kanam pour la marque de sympathie à l'égard de Dr Cheikh DIENG Le Bureau politique se félicite de la réponse favorable du Parti à l'appel à la solidarité nationale au profit des victimes des inondations à Touba qui s'est traduite par une contribution symbolique, des visites dans les zones inondées et des présentations de condoléances aux familles des victimes. Enfin, le Bureau politique félicite vivement la Fédération départementale de Mbacké et son coordinateur pour la réussite de leur Assemblée générale tenue à Mbacké avec une très forte mobilisation des militants du parti qui a permis une parfaite communion avec la délégation du BP. Le Bureau politique encourage les responsables du parti à poursuivre les efforts de massification et d'organisation qui positionnent actuellement le Parti FEPP TAWFEKH comme une formation politique incontournable à Touba et dans le département Mbacké. Au titre de la vie du Parti, le Bureau politique remercie l'ensemble des coordinations départementales et de la Diaspora pour avoir mené à terme les activités de préinvestitures dans la sérénité et l'esprit de responsabilité, avec une démarche consensuelle conformément à la lettre circulaire n°001 CEN 2024 du Comité électoral national. Il remercie également l'ensemble des militants et des structures du parti qui se sont exprimés librement et démocratiquement quant aux orientations du parti en direction des prochaines élections législatives. Au titre de l'actualité politique nationale, le Bureau politique de FEPP TAWFEKH réaffirme son ancrage dans la coalition Diomaye Président qui a été l'aboutissement d'un long processus de lutte dans l'opposition pendant douze (12) années pour mettre un terme aux dérives dictatoriales et aux errements économiques et sociaux de l'ancien régime. L'engagement et l'apport multiforme du parti FEPP TAWFEKH dès les premières heures dans la coalition Diomaye Président ont contribué à la victoire éclatante du 24 mars dernier. Le Parti FEPP TAWFEKH reste constant dans ses orientations et sa démarche politiques pour apporter les changements qualitatifs attendus de la coalition présidentielle par le peuple sénégalais, pour un Sénégal souverain, juste et prospère et tient compte de la large concertation avec toutes les fédérations départementales et la Diaspora sur les enjeux des Institutions, particulièrement l'Assemblée nationale, qui doivent accompagner, conduire et apporter les changements programmatiques, démocratiques, économiques, sociaux et environnementaux promis aux Sénégalais, dans la perspective bien comprise du Jub-Jubal-Jubanti. Ainsi, en cohérence avec son engagement envers le peuple sénégalais lors de la campagne électorale présidentielle, le Parti FEPP TAWFEKH appelle à fédérer toutes les forces de progrès, pour faire barrage aux velléités de déstabilisation institutionnelle qui découleraient d'une cohabitation parlementaire dont les évènements récents démontrent à suffisance les impacts négatifs sur la paix et la stabilité sociale de notre pays. C'est pourquoi le parti FEPP TAWFEKH décide d'assumer sa responsabilité historique dans le contexte actuel en soutenant sans réserve la liste PASTEF aux prochaines élections législatives et engage l'ensemble des fédérations départementales et la Diaspora, ainsi que les structures transversales du parti, à s'investir pleinement pour assurer une large victoire de la liste PASTEF. MOTALLI YAKARU ASKAN WI Par ailleurs, FEPP TAWFEKH appelle le parti PASTEF à une démarche inclusive permettant, à tous les niveaux, la pleine expression de toutes les compétences et expertises, pour garantir une meilleure efficacité de notre action politique commune". Pour le Bureau politique de FEPP TAWFEK? Le Président Dr Cheikh Dieng