El Malick Ndiaye élu Président de l’Assemblée Nationale

Candidat du groupe parlementaire Pastef, El Malick Ndiaye a été élu président de l’Assemblée nationale avec 134 voix sur les 163 votants. Il faut noter que 22 ont voté contre et 07 se sont abstenus El Malick Ndiaye, ministre des infrastructures et des transports terrestres et aériens a démissionné du gouvernement pour diriger l’hémicycle.