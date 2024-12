El Malick Ndiaye : "Nous bâtirons une Assemblée exemplaire, inclusive, moderne et digne de la confiance que nous a accordée le peuple"

Nouveau président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye a publié un long message de remerciement et de promesses sur les réseaux sociaux. Le désormais ex-ministre des Infrastructures et des Transports s'est engagé à servir le parlement avec rigueur et responsabilité, pour rendre la confiance accordée par les Sénégalais. Voici l'intégralité de sa publication. Chers compatriotes, C'est avec une immense émotion et une gratitude infinie que je m'adresse à vous, au lendemain de mon élection à la présidence de l'Assemblée Nationale du Sénégal. Quel honneur pour ma modeste personne! Honneur que j’accepte comme un sacerdoce et avec toute la mesure qui sied. Grâce à votre confiance, à votre engagement indéfectible et à votre soutien constant, j'accepte de porter cette responsabilité pour servir notre grande nation. Je réitère mes sincères remerciements à Son Excellence le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, ainsi qu’au président de notre formation politique, le Premier ministre Ousmane SONKO. Leur soutien indéfectible et leur amitié constante, depuis les premiers jours du Pastef, me sont précieux. Ensemble, nous avons cheminé dans la détermination pour faire du Sénégal une nation souveraine et un pays prospère afin que chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais puisse laisser s'exprimer son plein potentiel. Mes chers collègues députés, je tiens particulièrement à vous remercier d'avoir porté votre choix sur ma modeste personne. Votre confiance m’honore et m’engage à servir cette institution avec rigueur et responsabilité. Je prends l’engagement de travailler avec vous dans un esprit de dialogue, d’ouverture et de justice. Ensemble, en nous inspirant des valeurs de Jub, Jubal, Jubbanti, nous bâtirons une Assemblée exemplaire, inclusive, moderne et digne de la confiance que nous a accordée le peuple. À mes camarades de lutte du Pastef, compagnons de chaque étape, des moments de privation dans l’opposition aux récents triomphes électoraux, je tiens à exprimer ma reconnaissance la plus sincère. Ensemble, nous avons partagé des espoirs, surmonté des épreuves, et tracé le chemin qui nous a conduits à cette victoire commune. À vous, militants dévoués à la cause du Sénégal, vous qui avez œuvré sans relâche dans l’ombre comme dans la lumière, soyez assurés que vos efforts sont le socle sur lequel repose le succès du Pastef. Vous avez été les piliers d’une dynamique qui dépasse nos personnes pour servir une cause plus grande : celle du Sénégal. À ma famille, à mes amis et à tous les fils et filles du Jolof, je rends un hommage appuyé. Vos prières, votre soutien et votre confiance m’ont porté dans les moments les plus décisifs. Cet honneur est aussi le vôtre. Enfin, à toutes les Sénégalaises et à tous les Sénégalais, j'exprime ma profonde gratitude pour les multiples marques de sympathie et de soutien, ô combien touchantes. Votre confiance m’honore et m’engage à œuvrer avec abnégation, dans un esprit d’unité et de patriotisme, pour un Sénégal meilleur. Pour finir, j’exprime tout mon respect envers ceux qui ont occupé cette position avant moi et qui ont contribué à bâtir notre auguste Assemblée. Je puis vous assurer que nous en ferons la Maison du peuple afin que sa voix soit bien audible. Avec toute ma reconnaissance, El Malick Ndiaye, Président de l'Assemblée Nationale du Sénégal