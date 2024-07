El Hierro: Deux migrants de 2 et 6 ans meurent à l’hôpital

On continue à compter les morts liés à l'émigration clandestine. Deux enfants de 2 et 6 ans sont morts à l’hôpital. La traversée de l'Atlantique est devenue la plus risquée. Deux mineurs sont décédés ce mardi après être arrivés dans un cayuco sur l'île canarienne d'El Hierro, selon la Radio Nacional de España. Il s'agit d'une fillette de deux ans qui avait été évacuée vers l'hôpital de la Candelaria, à Tenerife, et d'un garçon qui est resté à l'hôpital de Valverde, à El Hierro.