Education : le Chef de l'Etat vers la création d’un Conseil supérieur de l’Education et de la Formation

En conseil des ministres ce mercredi 2 octobre 2024, le Chef de l’Etat, afin d’assurer un meilleur pilotage et une coordination optimale des activités scolaires et universitaires, a décidé de la création d’un Conseil supérieur de l’Education et de la Formation. L'organe de supervision logé à la Primature qui va assurer, avec la participation des acteurs impliqués, le suivi et l’évaluation systématique du Programme national de l’Education et de la Formation. Diomaye a également invité le Gouvernement à procéder au lancement, sans délai, d’un vaste programme de résorption des abris provisoires, de réhabilitation et de construction aux normes d’établissements scolaires. Il a, en outre, indiqué l’impératif de finaliser le nouveau Programme national de l’Education et de la Formation en adéquation avec les valeurs historiques et culturelles de la Nation. Ce programme doit également tenir compte des défis de notre société et des enjeux liés au numérique et à l’Intelligence artificielle.