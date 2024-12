Division de la Cybercriminalité : Le journaliste Adama Gaye encore convoqué

Après son passage à la Division des investigations criminelles (DIC) il y a quelques jours, le journaliste Adama Gaye vient encore d'être convoqué par la Division de la Cybersécurité. C'est en rapport avec la plainte de Abass Fall, nouveau ministre du Travail, sur l'affaire ASER, renseigne Adama Gaye. "Allo, ici Inspecteur Diallo de la Cybercriminalité, êtes-vous Monsieur Gaye? Il est 22h 20, ce soir, mercredi 11 décembre, quand je reçois cet appel... À nouveau, me voici, après un mois de séjour au Sénégal, convoqué par la Division de la Cybercriminalité. Sur la plainte d'Abass Fall concernant l'Aser", écrit-il. "Pourquoi un mois ? Pourquoi maintenant ? Peuple du Sénégal, je vous prends encore à témoin. Une fois de plus... J'informe la communauté internationale. Mes engagements internationaux, cruciaux, sont hypothéqués. Suis-je entrain de payer le verdict du procès instruit contre ma personne par l'Etat du Sénégal sur les circonstances de la mort de l'ancien ministre des finances ?", s'est interrogé le journaliste. Adama Gaye n'a pas dévoilé la date de sa convocation dans cette affaire Aser, mais espère que les autorités attendront le retour de son avocat, actuellement hors du pays. "Je ne me sens plus en sécurité. Mon sixième sens me dit que quelque chose de grave se prépare contre ma personne, et je sens que plus rien n'est sûr ici: même si répondre à une convocation d'une institution de sécurité devrait relever d'une formalité, l'enchaînement des convocations qui me sont opposées alors que des urgences m'attendent hors des frontières de mon pays me fait craindre le pire (...) Suis-je en danger ? Dois-je quitter mon pays pour vivre à l'étranger ? Qui en veut à ma personne? Je donne ma langue au chat", argue Adama Gaye dans son texte.