Diplomatie : vaste mouvement annoncé dans les ambassades et consulats sénégalais

Information Enquête. Dans son édition de ce vendredi, le journal annonce un vaste mouvement au niveau des ambassades et des consulats du Sénégal dans le monde. Des pays comme le Togo, le Niger, le Burkina Faso, le Congo (Brazza), la RDC, l’Afrique du Sud et la France devraient être concernés, si l’on en croit la source. «Par ailleurs, rapporte Enquête, il y a 14 postes de ministres-conseillers qui attendent d’être occupés depuis longtemps. En effet, il n’y a pas de ministres-conseillers à l’ONU, à Addis-Abeba, à Madrid, au Portugal et au Brésil, par exemple.»