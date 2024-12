Diffamation : Les descendants des tirailleurs portent plainte contre Cheikh Oumar Diagne

Ils avaient menacé de porter plainte contre Cheikh oumar Diagne, ils sont passés à l'acte. Les petits fils des tirailleurs sénégalais, regroupés dans la Fédération des Associations des Descendants des Tirailleurs Sénégalais (FADTS), ont déposé une plainte contre le ministre chargé de l’Administration et de l’Équipement à la présidence pour diffamation publique. "Les propos diffamatoires du Ministre Cheikh Omar Diagne sabotent et remettent en cause les actions du gouvernement Sénégalais en faveur des Anciens combattants de l’Afrique. Conformément à l'article L.258 du Code pénal, la diffamation publique est un délit qui doit être sanctionné. A cet effet, la Fédération porte plainte contre le Ministre Cheikh Omar Diagne pour atteinte à l’honneur et à la mémoire de tous les Tirailleurs sénégalais et anciens combattants africains", écrit la FADTS, qui espère une peine maximale contre Cheikh Oumar Diagne pour que personne d'autre n'ose redire de mêmes propos. Pour rappel, lors d'un entretien sur la chaîne YouTube Fafa TV, Cheikh Oumar Diagne avait déclaré : "Les tirailleurs sont des traitres qui se sont battus contre leurs frères pour des miettes. Ils étaient préoccupés par l'argent qui était à l'origine du massacre de Thiaroye".