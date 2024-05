Départ annoncé de Amadou Ba de l’APR : La réponse du porte-parole Seydou Gueye

L’Alliance pour la république et la coalition Benno Bokk Yakaar battent le rappel des troupes en vue de préparer les prochaines échéances, mais aussi de remercier et de remobiliser les personnes qui ont eu confiance en elles. Le président de l’Assemblée nationale a conduit la délégation à Diourbel avant les étapes de Kaolack, Kédougou entre autres. À Diourbel, le porte-parole Seydou Gueye s’est exprimé sur le départ annoncé de Amadou Ba de l’APR. La rumeur enfle dans tout le pays. Elle annonce le départ quasi certain de Amadou Ba, ancien candidat à l’élection présidentielle de la coalition Benno Bokk Yakaar. D’ailleurs, l’un des lieutenants de Amadou Ba en l’occurrence l’ancien député Cheikh Oumar Sy a laissé entendre lors d’une émission au niveau de l’ASTV que Amadou Ba va quitter l’APR. À Diourbel où il était en compagnie de Amadou Mame Diop dans le cadre de la tournée de remobilisation et de remerciements des militants, interpellé sur la question, Seydou Gueye, le porte-parole du parti APR a répondu: « Quand on adhère à un parti, on ne le fait pas par procuration. Je n’ai pas encore entendu le camarade Amadou Ba le dire même si, ça bruisse partout. Nous attendons Amadou Ba et sa décision. Il lui appartient de le dire ». Pour les besoins de cette tournée, Amadou Mame Diop a confondu son titre de président de l’Assemblée nationale et sa casquette d’homme politique parce que escorté par des motards de la gendarmerie. Sur cette question, Seydou Gueye confie : « Mame Diop est un grand responsable du parti, un maire de sa commune et un membre fondateur de l’Alliance pour la république ». Lors de cette étape de Diourbel, les responsables et tous ceux qui ont pris la parole ont abondé dans le même sens à savoir : Unité, fraternité, loyauté, solidarité et consensus. Les femmes comme les jeunes ont demandé aussi de leur accorder plus de place au niveau du secrétariat exécutif national. Le président de l’assemblée nationale, chef de la délégation a exhorté les responsables à se rapprocher des électeurs, à ne pas regarder dans le rétroviseur. Toutefois, il a avertit les tenants du pouvoir en leur disant « nous resterons une opposition républicaine ». Et le porte-parole Seydou Gueye de lancer des piques aux tenants du pouvoir. Il confie : « En réalité, ce que l’opinion constate et nous à l’unisson avec cet opinion, ceux qui sont au pouvoir, les nouvelles autorités, ne nous rassurent absolument pas ; par leurs actes inauguraux, par leur manque d’expertise et surtout par leur manque de générosité. De ce point de vue, notre posture, est une posture de parti, d’opposition forte. Nous serons une opposition ferme, républicaine, intelligente, qui honorera sa posture d’opposant puisque nous sommes porteurs de l’appui des sénégalais en terme d’alternative. Nous serons une opposition utile au pays contrairement à l’opposition qui était là . C’est l’engagement de rester encrés dans nos valeurs et dans ce que nous voulons bâtir au Sénégal. » La délégation conduite par monsieur Amadou Mame Diop composée d’anciens ministres, de députés, de directeurs généraux et de maires dont Amadou Mansour Faye, Abdoulaye Diagne, Mamadou Kassé. L’objectif de la rencontre conformément à la circulaire du président du parti était d’après Seydou Gueye de transmettre ses remerciements aux militants et de partager la circulaire du président du parti.