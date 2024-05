Décès de deux Sénégalais dans un effondrement à Majorque : La réaction du ministère des affaires étrangères

Deux sénégalais sont morts, jeudi soir, dans l’effondrement d’un bar restaurant situé sur le front maritime de la très touristique île de la Palma de Majorque, dans l’archipel espagnol des Baléares. Bilan de cet accident, selon la Police espagnole, fait état de quatre morts (deux sénégalais et deux allemands) et 8 blessés. Réagissant à ce drame, le ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères (MIAAE) a exprimé sa « tristesse ». Yacine Fall et ses services renseignent qu’un « autre Sénégalais a été blessé » dans cet accident. « Le MIAAE, avec la coordination du Secrétaire d’État aux Sénégalais de l’Extérieur (SESE), a fait prendre par le Consulat Général du Sénégal à Madrid les dispositions nécessaires pour apporter une assistance au blessé et aux proches des victimes à qui il présente ses sincères condoléances », ajoute le communiqué. D’après les premiers éléments de l’enquête communiqués par les autorités espagnoles, ce drame pourrait avoir été provoqué par un ‘’excès de poids’’ qui aurait fait céder la terrasse du Medusa Beach Club. Le bar-restaurant qui ne désemplit quasiment pas en cette période (la saison touristique bat son plein), a récemment subi des travaux de rénovation.