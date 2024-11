Décès de Moustapha Bâ : divergence à propos du lieu d’inhumation

La dépouille de l’ancien ministre des Finances Moustapha Bâ, décédé en France lundi 4 novembre, est annoncée à Dakar ce jeudi 7. Son lieu d’inhumation n’est pas encore déterminé. Le choix de celui-ci oppose la «grande famille» du défunt et sa veuve. D’après Le Témoin, qui donne l’information, la première voudrait que Moustapha Bâ repose à Nioro, près de ses parents disparus, tandis que son épouse penche pour Dakar. «Pour arrondir les angles avec l’épouse du défunt, on annonce que ce mercredi, une délégation conduite par l’un des patriarches de la famille, en l’occurrence l’ancien préfet et administrateur civil Saër Maty Bâ, va rencontrer la mère de l’épouse [de Moustapha Bâ] pour un consensus sur le lieu de l’enterrement», rapporte le journal.