Le monde syndical sénégalais perd un illustre personnage avec le décès de Mademba Sock. Il a été PCA de la Caisse de Sécurité Sociale et secrétaire général du syndicat UNSAS, nous a quittés. Il a également occupé le poste de Secrétaire général du Syndicat Unique des Travailleurs de l'Électricité (SUTELEC), qu'il a quitté en 2018. La rédaction de Setal. Net présente ses sincères condoléances à la famille et aux anciens collaborateurs du défunt, et prie pour le repos de son âme.