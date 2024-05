Dakar : Un prêtre sauvagement agressé à la machette

Le Père (prêtre) François Diagne, venu d'Espagne en vacances au Sénégal pour assister au pèlerinage marial de Popenguine a été victime d'une horrible agression. C'est lui-même qui explique la scène dans un audio. "J'ai été agressé hier (vendredi) sur l'autoroute à péage vers 21h en plein Dakar entre Pompiers et Dalifort. Ma voiture a eu un problème au moment où je cherchais à redémarrer l'agresseur est arrivé avec la machette. Il a pris ma pochette et m'a demandé mon téléphone. Je ne savais même plus que mon téléphone se trouvait dans ma poche. Il a voulu m'attaquer et j'ai voulu attraper ses mains. Il a tiré la machette et m'a déchiré les deux mains. Merci et priez pour moi", explique difficilement le Père François Diagne. Prions pour sa guérison