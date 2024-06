Coup de filet des douaniers à Fatick : 3 individus arrêtés avec 33 kg de cocaïne

Encore une nouvelle grosse prise de drogue dure au Sénégal. Les éléments de la brigade mobile des douanes de Fatick ont intercepté ce lundi vers 11 h un véhicule transportant trois individus et 33 kg de cocaïne, a appris Seneweb de la cellule de communication des soldats de l'économie. "Opérations de ciblage et d’investigation sur les courants de trafics criminels opérant sur les grands corridors. Nouvelle saisie de cocaïne au Centre. Les stratégies de lutte contre la criminalité transnationale organisée mises en œuvre depuis janvier 2024 par l’autorité douanière continuent de porter leurs fruits. En effet, 48 heures seulement après la saisie de cocaïne effectuée à Keur-Ayip, département de Nioro, région de Kaolack, la brigade mobile des douanes de Fatick, subdivision de Fatick, région douanière du Centre, a intercepté 33 kg de cocaïne. L’opération d’interception a eu lieu ce lundi 3 juin 2024 aux environs de 11 h à Ngouloul (non loin de Gandiaye). La drogue était dissimulée dans des cachettes aménagées d’un véhicule de type Mercedes immatriculé à l’étranger. Trois individus ont été arrêtés au cours de l’opération. La contrevaleur totale de la saisie est estimée à deux milliards sept cents millions de francs CFA environ. L’Administration des Douanes réaffirme ainsi sa détermination à combattre le trafic illicite sous toutes ses formes et invite les populations à plus de collaboration et de soutien dans l’exécution de ses missions", lit-on dans la note.