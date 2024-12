Convocations : Ce que la police et la gendarmerie devrait indiquer clairement, selon Seydi Gassama

Le directeur exécutif d’Amnesty International Sénégal a interpellé la police et la gendarmerie sur la mention « pour affaire le concernant ». « La police et la gendarmerie devraient indiquer clairement dans les convocations l’objet de l’enquête et l’identité du plaignant pour permettre aux mis en cause de mieux préparer leur défense« , a écrit Seydi Gassama. Et d’ajouter : « La simple mention « Pour affaire le concernant » ne devrait pl. us suffire« .