Contrat de dessalement de 459 milliards F CFA : Mamoudou Ibra Kane interpelle le gouvernement sur 5 questions

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a annoncé sa ferme intention d'annuler le contrat de dessalement d'eau signé entre le gouvernement de Macky Sall et la société saoudienne Acwa Power, à hauteur de 459 milliards de francs CFA. Sur le réseau social X, l'opposant Mamoudou Ibra Kane a interpellé le gouvernement sur cette intention d'annuler ce contrat. Ainsi, il a adressé cinq demandes aux dirigeants pour avoir des garanties sur ce contrat. "Le ministre de l'Eau a annoncé l'intention du gouvernement d'annuler le contrat de 459 milliards avec la société saoudienne Acwa Power pour la construction d'une usine de dessalement d'eau de mer près du lac Rose. Le mouvement Demain c'est maintenant demande au ministre : 1. de publier le contrat qu'il envisage d'annuler ; 2. de dire aux Sénégalais si le gouvernement a un autre schéma, avec quelle société et à quel prix ; 3. de dire comment il compte résorber le besoin de 400 000 m3/j, d'ici trois à quatre ans à Dakar ; 4. s'il s'est assuré que la dénonciation du contrat ne va pas avoir des suites judiciaires avec des conséquences fâcheuses, si l'État perd le procès ; 5. si le gouvernement a l'assurance qu'il n'y aura pas d'incident diplomatique avec l'Arabie saoudite", a-t-il écrit.