Compte bancaire de 1000 milliards : Macky Sall répond à Ousmane Sonko

Le Premier ministre Ousmane Sonko a révélé l'existence d'un compte bancaire d'un dignitaire de l'ancien régime avec la somme de 1000 milliards de nos francs. Une information confirmée par d'autres membres du gouvernement, mais que l'ancien régime nie en bloc. L'ancien président, Macky Sall, tête de liste de la coalition Takku Wallu, a réagi à cette affaire qui fait beaucoup parler. Dans une lettre adressée à ses militants, le leader de l'Apr a démenti cette information, parlant d'une affirmation grotesque et calomnieuse. "Huit mois après (mon départ), et deux fois en l’espace de quelques semaines, la note souveraine de notre pays a été dégradée par deux agences d’évaluation, suite à des affirmations intempestives, calomnieuses et sans fondement, dont la dernière, encore plus grotesque, qui porte sur un prétendu compte bancaire aux mille milliards de Fcfa a été vite démentie par des professionnels de la banque et n’a pu tromper personne. Au même moment, les scandales présumés de l’ONAS et de l’ASER tardent à être élucidés", a écrit l'ancien président. Selon l'ancien chef d'Etat, de tels propos ne feront qu' "assombrir davantage les perspectives de l’économie nationale, mettre en péril des entreprises et des emplois, aggraver le chômage des jeunes, et tuer à petit feu le secteur privé, formel et informel".