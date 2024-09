Chavirement d’une pirogue de migrants à Mbour : Cinq corps repêchés ce mardi

Après le chavirement d'une pirogue transportant des migrants dimanche dernier, la mer continue de rejeter des corps. Ce mardi matin, 5 corps ont été repêchés. La Marine nationale et la Direction de la surveillance de la pêche se sont déployés sur la Petite-Côte pour procéder à des recherches. Même si le nombre exact de migrants qui étaient à bord est encore inconnu, certains avancent 100 à 150 personnes. Un pêcheur qui était parti secourir les migrants assure que la pirogue naufragée ne pouvait nullement contenir plus de 150 personnes. Face à cette tragédie, le Jaraaf de Mbour, Badou Ndoye, invite les parents à plus de vigilance. Il demande aussi aux jeunes qui prennent des embarcations de fortune de rester dans le pays pour travailler.