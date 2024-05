Chavirement d'une pirogue au large de Yenne : trois (3) corps sans vie repêchés

Le 24 mai dernier, une tragédie a frappé la communauté de pêcheurs de Yenne (sud de la presqu'île du Cap-Vert). Trois (3) hommes ont été portés disparus après le chavirement de leur pirogue. Malheureusement, les recherches ont confirmé le pire. Hier lundi, deux (2) corps ont été découverts sur la berge, tandis qu'un troisième a été repêché en mer par d'autres pêcheurs. Les victimes ont été identifiées comme étant O. Gueye, L. Kébé et K. Kébé. Ces pêcheurs résidaient à Diamaguène Sokone et Yenne Kao. Les corps sans vie ont été transportés par les sapeurs-pompiers vers les morgues des hôpitaux les plus proches.