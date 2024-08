Chavirement à Thioubalel : les corps des quatre personnes disparues retrouvés

Les corps des quatre personnes portées disparues dans le chavirement d’une pirogue à Thioubalel Nabadji, dans le département de Matam (nord) ont été retrouvés, ce mercredi, vers 8h, a-t-on appris auprès des secouristes. Les corps des victimes âgées entre 10 et 41 ans ont été retrouvés à Thiarngal, un village situé au bord du bras du fleuve, à deux kilomètres de Nabadji Civol. Mardi après-midi, un premier corps a été retrouvé à Towndé, une localité située non loin de Bokisaboundou, un village de la commune de Nabadji Civol. La victime, âgée de neuf ans, faisait partie des plus jeunes personnes portées disparues dans ce naufrage. Treize personnes avaient embarqué dans la pirogue qui a chaviré lundi. Elles se rendaient dans des champs de riz situés sur l’autre rive du bras du fleuve Diamel, à Thioubalel Nabadji. Seules huit d’entre elles ont réussi à se sauver lors de ce chavirement. D’après les témoignages des rescapés, la pirogue aurait heurté l’une des poutres d’un pont en construction. L’édifice doit notamment relier Nabadji Civol, le chef-lieu de la commune, à la localité de Thioubalel Nabadji.