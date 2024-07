Capitaine Touré dépose une plainte contre Anita Diop

L’actuel Directeur général de l’Agence d’Assistance à la Sécurité de Proximité (ASP) a informé via sa page Facebook qu’«il a déposé une plainte à la Division de la Cybercriminalité de la Police contre Monsieur et Madame Anita Diop ». Selon Seydina Oumar Touré, « Anita Diop prétend qu’après juste deux mois à la tête de l’ASP. J’aurai détourné des fonds publics ave lesquels je tenterai d’acquérir actuellement une maison de 300m2, à 200 millions de Francs Fcfa, sise à Cité Biagui ». Pour l’ancien capitaine de la gendarmerie, « Anita Diop n’a d’autres but que de porter atteinte à sa dignité et à celle de sa famille ». « Je reconnais qu’en l’espèce la citation directe aurait été appropriée, cependant le(a) mis(e) en cause étant inconnu(e) et impossible à situer, je me réfère à vos services pour retrouver madame ou monsieur Anita Diop pour qu’il ou elle apporte la preuve de telles allégations », a précisé Seydina Oumar touré dans sa publication sur Facebook.