Cap Skirring : Français de 72 ans tué puis enterré en catimini, les aveux du présumé meurtrier

L’assassinat d’un Français âgé de 72 ans nommé Philippe Henri Nonnet a été séquestré, tué et enterré en cachette secoue Cap Skirring. Le corps d’un ressortissant français, âgé d’environ 72 ans, a été découvert sans vie, hier et enterré en catimini à côté de Bassine, situé à quelques encablures de Cap-Skirring. D’après l’enquête, la victime a été invitée par son présumé meurtrier avant de le tuer lâchement et de l’enterrer. Le mis en cause a été arrêté par la gendarmerie qui a été avisée; le 26 Mai dernier de la disparition du Français Philippe Henri Nonnet. Ce dernier a été retrouvé mort ce jeudi 30 Mai 2024, aux environs de 11 heures. Le présumé meurtrier est un mécanicien garagiste. Il était un ami du Français qui lui aurait remis la rondelette somme de plus de 10 millions FCFA afin qu’il puisse se rendre à Dakar pour se procurer une voiture. Arrêté et interrogé par les enquêteurs, le mécanicien Yoro Kandé a fini par avouer aux hommes en bleu qu’il était l’auteur du crime. Il a confié qu’il a séquestré le Français après l’avoir piégé avant de le tuer et de l’enterrer. Pour l’heure, le présumé meurtrier est placé en garde à vue à la gendarmerie de Cap Skirring. La zone touristique enregistre, en un an, son 6e meurtre, dont deux Français.