Cambriolage au marché Ocass de Touba : un des braqueurs lynché à mort

Le marché Ocass de Touba a été le théâtre d'un incident tragique, ponctué par la mort d'un homme. Une bande de malfaiteurs a fait irruption sur les lieux avec l'intention de cambrioler des commerces, provoquant une intervention musclée qui a coûté la vie à l'un d'entre eux. Les faits se sont déroulés dans la nuit de vendredi à samedi, à l'insu des vigiles du marché. Les sept (7) assaillants ont ciblé 11 cantines, réussissant à emporter un butin de 1,4 million de FCFA et un téléphone portable. Après leur forfait, ils ont quitté les lieux sans être inquiétés. Selon L'Observateur, en battant en retraite, la bande s'est dirigée vers le marché "Ndobine-ba", où ils ont fait irruption dans une maison abritant des commerçants. Armés, ils ont dépouillé les locataires de leurs biens. Cependant, ils se sont heurtés à la résistance du voisinage. Au cours de l'affrontement, un des bandits a été maîtrisé et lynché à mort par la foule. Informés de l'incident, les policiers du Commissariat spécial de Touba se sont rendus sur place. Ils ont retrouvé un téléphone portable et cinq munitions sur le corps du malfaiteur, ainsi qu'un fusil de chasse qui appartiendrait à la bande. Le corps sans vie du braqueur, âgé d'une trentaine d'années et originaire de Colobane-Gossas, a été transporté à la morgue de l'hôpital de Ndamatou.