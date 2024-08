Caisse de sécurité sociale : détournement de 1,8 milliard F CFA, deux nouvelles arrestations

Rebondissement dans l’affaire de détournement de 1,8 milliard de francs CFA à la Caisse de sécurité sociale (CSS). Après T. Bop et M. Sow, respectivement délégataire comptable à l’agence de Plateau et caissier à l’agence Wiltord de Colobane, Libération annonce deux nouvelles arrestations effectuées par la Section de recherches (SR). Il s’agit, détaille le journal, des nommés K. Fall, chef de l’agence Wiltord, et M. Mbodj, qui dirigeait celle du Plateau. Ils ont été déférés au parquet, complète le quotidien d’information. La même source rappelle que les deux premiers cités, écroués depuis juillet dernier, sont poursuivis pour, entre autres griefs, association de malfaiteurs, détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, contrefaçon et usage de chèque contrefaits.