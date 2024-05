CEDEAO : Le député Guy Marius Sagna désigné président de la commission « comptes publics et audits »

Dans un post publié sur sa page Facebook, le député Guy Marius Sagna annonce sa nomination en tant que président de la commission « COMPTES PUBLICS ET AUDITS » de la CEDEAO (Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest). La commission COMPTES PUBLICS ET AUDITS est chargée des questions relatives : 1-Au rapport d’audit annuel des organes et des institutions de la communauté; 2-À la coopération avec le Groupe d’action intergouvernemental contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) sur son mandat ; 3-À la coopération avec le Comité d’Audit de la CEDEAO ; 4-À la mise en œuvre du Règlement Financier de la CEDEAO en ce qui concerne le budget annuel et les comptes de la Communauté ; 5-Au contrôle de l’exécution du budget du parlement ; 6-À la vérification des comptes et bilans relatifs aux décisions sur la clôture, la présentation et l’audit des ressources et dépenses du parlement ainsi que des mesures d’accompagnement ou de mise en œuvre de ces décisions dans le cadre de la procédure interne.