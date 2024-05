Bassirou Diomaye Faye se rend à Bamako et Ouagadougou, jeudi

Le chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye va effectuer, jeudi, une visite d’amitié et de travail au Mali et au Burkina Faso, a appris l’APS de la présidence de la République “Dans le cadre de la poursuite de ses visites dans les pays de la sous-région Ouest-africaine, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, se rendra demain, jeudi 30 mai au Mali et au Burkina Faso”, détaille la même source. Elle souligne que ces visites s’inscrivent dans une “dynamique de renforcement des liens historiques de bon voisinage, d’amitié fraternelle, de solidarité et de coopération multiforme”. Depuis son investiture en avril dernier, le président de la République Bassirou Diomaye Faye a réservé ses premières sorties à l’étranger aux pays voisins du Sénégal et de la CEDEAO, la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest. Il s’était notamment rendu, en Mauritanie, en Gambie, en Guinée Bissau, en Guinée, au Cap Vert, au Nigéria et au Ghana.