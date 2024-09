« Banque de la Diaspora » : Le PM Sonko s’engage à réaliser une vieille promesse électorale de Macky

Organisée et particulièrement agissante, la Diaspora sénégalaise transfère annuellement 2 562 millions de dollars US (plus de 1500 milliards de francs CFA) soit 10,5% du PIB. Des fonds importants que le nouveau régime souhaite réorienter vers la création d’une banque de la Diaspora. Une vieille promesse électorale de Macky Sall que le tandem Diomaye-Sonko veut concrétiser. « Dans le programme du Président Bassirou Diomaye Faye on a prévu de lancer une Banque de la Diaspora. Elle transfère 1500 milliards de francs CFA par an. Cela dépasse le montant de l’aide au développement », a déclaré le premier ministre hier à Matam où il présidait le lancement de la quatrième édition de la journée nationale « Sétal Sunu Reew ». Un projet que le président Macky Sall, candidat à sa propre succession avait annoncé en 2019 lors d’un meeting à Diourbel. « Je voudrais m'adresser à la diaspora sénégalaise, cette diaspora qui est la quinzième région du Sénégal. Leur contribution à l'économie fait deux fois l'aide publique au développement. Ils font entrer plus de 1200 milliards de F Cfa par an. (…) Je m'engage à examiner les conditions de création d'une banque dédiée à la diaspora pour le financement de leur habitat et pour le financement de leurs activités de retour au Sénégal », avait-il promis.