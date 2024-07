Audits : Mansour Faye réplique à Sonko

En visite à Saint-Louis, le Premier ministre, Ousmane Sonko, a annoncé un audit des programmes liés à l’adaptation au changement climatique. «Nous avons instruit le ministre de l’Environnement pour savoir ce qui a été fait, les résultats obtenus, ce qui bloque et pourquoi. C’est important de faire l’évaluation avant de se projeter sur les nouveaux programmes ou de réorienter ces programmes», justifie le chef du gouvernement alors que les esprits étaient captés par les propos du maire de la ville, Mansour Faye qui la veille de son arrivée, l'avait interpellé sur les priorités de sa localité, notamment le déblocage de certains projets de l’État qui y sont au point mort. Comme pour dire à l’édile saint-louisien qu’il prêchait un converti, Ousmane Sonko a déclaré : «Nous connaissons les problèmes essentiels de cette ville. Saint-Louis nous a intéressés comme toutes les villes du Sénégal. Nous avons focalisé notre action politique sur une véritable maîtrise des problématiques de développement, citoyennes et sociales pour pouvoir y apporter des réponses.» Dans un entretien paru ce lundi 8 juillet dans L’Observateur, Mansour Faye a porté la réplique au Premier ministre. «Il a évoqué la question du programme d’assainissement des dix villes et je voudrais lui rappeler que ce programme important a été initié et lancé par le Président Macky Sall en mars 2017 à Louga, a lancé le maire de Saint-Louis. Les travaux à Louga sont terminés et dans plusieurs autres villes. Tel n’est pas le cas pour Saint-Louis et surtout dans la zone de Pikine, c’est la raison pour laquelle j’avais essayé d’attirer son attention sur cette question cruciale pour, non seulement, les populations de Saint-Louis et surtout dans la zone de Pikine.» À propos des audits annoncés, l’ancien ministre des Infrastructures juge «normal» le principe de la reddition des comptes. Ainsi, «invite»-t-il les nouvelles autorités «à tout déployer pour fouiller et fouiner [dans sa] gestion». «Je suis serein et quitte avec ma conscience», a-t-il défendu avant de s’emporter : «Toutes les accusations sont fausses. La gestion du fonds Covid, c’était faux, comme toute autre accusation. Je défie quiconque. Rien ne peut se faire contre moi dans le cadre de ma gestion et de mes responsabilités étatiques.»