Assises de la justice : « le rapport sera remis au président de la République le 17 juin prochain » (Pr Babacar Guèye)

Les travaux des assises sur la réforme et la modernisation de la justice se poursuivent avec les différentes commissions mises en place. Selon le facilitateur, le professeur Babacar Guèye, le rapport général issu de ces assises sera remis au président de la République le 17 juin prochain. « Nous avons deux commissions qui travaillent l’une sur la modernisation et l’autre sur les réformes qui concernent les acquis et les améliorations possibles. La commission modernisation travaille sur les innovations et sur les ruptures qu’on doit apporter », a soutenu le professeur Babacar Guèye sur la RFM. Selon lui, chacune de ces deux commissions est divisée en deux sous-commissions. « À côté de ces grandes commissions, nous avons la commission scientifique qui fait le pont entre les différentes commissions qui sont chargées de mettre en cohérence tout le travail qui va être fait », a-t-il fait savoir. À l’en croire, il y a un rapporteur général qui doit rapporter l’ensemble des travaux. « La restitution des travaux est prévue pour le 4 juin et le 17 juin. Tout le travail définitivement ficelé sera remis au président de la République », a annoncé le facilitateur des assises de la justice. « Nous nous sommes engagés dans ces acquis parce que nous avons conscience que cette fois-ci que les résultats qui sortiront de ces assises seront appliqués par les commanditaires », a confié le professeur de droit constitutionnel.