Assemblée nationale : "Dites-moi que je rêve", Guy Marius Sagna répond à Abdou Mbow

La publication du député Abdou Mbow, qui s'est dit soucieux de la gestion des deniers publics, a fait réagir son collègue Guy Marius Sagna. Le parlementaire s'est dit surpris de voir une telle publication, rappelant que le président du groupe parlementaire BBY n'a publié aucun des huit rapports trimestriels, alors que le règlement l'y oblige. Voici sa publication. "Dites-moi que je rêve! Est-ce bien le député Abdou Mbow qui a écrit hier qu'il était "soucieux d'une gestion transparente de nos deniers publics et du respect strict des règles (...)" lui le président du groupe parlementaire BBY dont les membres refusent de rendre compte depuis deux ans de la gestion de plus de 40 milliards de francs CFA de l'Assemblée nationale ? Le gouvernement doit rendre compte. Il rend compte et va continuer de rendre compte et dans cette perspective va vous répondre. Mais monsieur le Président du groupe parlementaire BBY à quand le compte rendu de l'Assemblée nationale ? Le groupe parlementaire BBY est-il atteint de daltonisme politique pour ne jamais voir les articles 30 et 31 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale (RIAN) du Sénégal ? L'article 30 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale (RIAN) du l'Assemblée nationale du Sénégal dispose que "l'Assemblée nationale élit en son sein, au début de chaque législature et à la session ordinaire unique de l'année, une Commission de comptabilité et de contrôle composée de vingt membres dont les attributions sont définies à l'article 31 ci-après." L'article 31 du RIAN dit : "La Commission de comptabilité et de contrôle est chargée du contrôle, de la comptabilité et de la gestion des crédits inscrits au budget de l'Assemblée nationale. À cet effet, un rapport écrit portant notamment sur l'état des crédits et la situation des dépenses engagées doit lui être fourni par les questeurs à la fin de chaque trimestre. La Commission est habilitée à prendre connaissance des documents comptables correspondants. La Commission de comptabilité et de contrôle dépose un rapport trimestriel et le compte annuel sur le bureau de l'Assemblée nationale. Celui-ci doit en communiquer le contenu aux membres de la conférence des présidents. La Commission de comptabilité et de contrôle, après rapprochement des comptes du trésorier avec la comptabilité tenue par les services de la questure, rend compte à l'Assemblée, par écrit, au début de chaque session budgétaire, de l'exécution du mandat de contrôle qui lui est confié. Le compte définitif de chaque gestion est adressé par le Président de l'Assemblée nationale au président de la Cour des comptes." Monsieur le Président du groupe parlementaire BBY où sont les huit rapports trimestriels et les deux rapports annuels rendant compte de la gestion des fonds de l'Assemblée nationale du Sénégal depuis au moins septembre 2022? Pendant que le gouvernement du président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko fait du JUB JUBAL JUBBANTI, l'Assemblée nationale BBY fait du DËNG, DËNGAL. Une autre Assemblée nationale est nécessaire. Une autre Assemblée nationale est possible"