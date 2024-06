Assemblée Nationale: l’hémicycle s'est fait peau neuve, avec un système entièrement digitalisé

L’Assemblée Nationale s’est fait un nouveau visage. Le Parlement sénégalais qui avait cessé ses activités depuis un peu plus de trois (3) mois va reprendre ses travaux avec une nouvelle configuration architecturale totalement repensée. En effet, cette modernisation du Parlement a été rendue possible grâce à la coopération coréenne. Ainsi, l’hémicycle a été complètement rénové et la capacité d’accueil a été aussi revue à la hausse, passant de 174 à 186 sièges. La particularité de ce remue-ménage est que l’Assemblée nationale s’est dotée d’un tout nouveau système des procédures entièrement digital. Désormais, les votes seront totalement électroniques. Les parlementaires n’auront plus besoin de voter à main levée, mais plutôt par une carte électronique disposant de toutes leurs informations. Les députés peuvent aussi intervenir directement au niveau de leur poste sans avoir besoin de se déplacer au parloir. De plus, le comptage et les affichages des votes se feront maintenant de façon électronique. Une nouvelle régie de dernier cri et des cabines de traduction ont été aussi mises sur pied pour faciliter le travail, la communication et la diffusion des activités dans l’hémicycle. Ainsi, grâce à une coopération avec l’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA), le coût des rénovations est estimé à six (6) millions de dollars US, soit un peu plus de 3,5 milliards de Fcfa.