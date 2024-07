Arona Coumba Ndoffène Diouf exige l’extradition et le jugement de Macky Sall pour haute trahison

Arona Coumba Ndoffène Diouf, ancien ministre et conseiller sous Macky Sall, insiste sur l’extradition de son ancien mentor pour qu’il soit jugé. Il affirme que Macky Sall a laissé un pays surendetté et divisé, comme il l’a expliqué dans un entretien avec le journal Le Témoin. Diouf précise que le Sénégal est maintenant classé parmi les Pays Pauvres Très Surendettés (PPTSE). Il explique que Macky Sall n’a pas allégé la dette de son prédécesseur Abdoulaye Wade, qui était environ de 5.000 milliards. Pire encore, il a multiplié cette dette par trois ou quatre. Aujourd’hui, la dette du pays atteint 16.000 milliards. En ajoutant les coûts de l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) de plus de 300 milliards, le patrimoine bâti de plus de 333 milliards et autres, le total dépasse 20.000 milliards. Diouf souligne que cela impacte directement la qualité de vie des Sénégalais. Il ajoute que depuis 2021, plus de 80 morts ont été enregistrés, des personnes emprisonnées et torturées, des biens ont été saccagés et l’économie est plongée dans la crise. Diouf accuse Macky Sall d’être à l’origine de ces préjudices après avoir faussement accusé un citoyen de viol et de menaces de mort, entraînant ainsi des manifestations violentes. Diouf demande également aux nouvelles autorités d’expliquer aux Sénégalais ce qui s’est passé au Cap Manuel avant la libération du duo au pouvoir. Il souhaite savoir s’il y a eu un accord ou un protocole entre Macky Sall et le duo Diomaye/Sonko qui a facilité le changement de pouvoir. Pour lui, il est essentiel de clarifier ces points pour éviter d’imputer les problèmes économiques et sociaux actuels au nouveau régime. En conclusion, Diouf insiste sur le fait que Macky Sall doit rendre des comptes. Selon lui, ne pas le juger constituerait une haute trahison.