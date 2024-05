Annulation de la dette fiscale des entreprises de presse : Ibrahima Lissa Faye apporte des précisions

Macky Sall n’avait pris aucun décret pour annuler la dette fiscale des médias. C’est une affirmation d'Ibrahima Lissa Faye. S’exprimant sur iRadio ce mercredi 29 mai, le président de l’Association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne (Appel) a démenti ainsi les rumeurs concernant l’annulation de ce décret par le président de la République Bassirou Diomaye Faye. « Macky Sall avait juste donné des instructions au ministère des Finances pour que celui-ci saisisse ses services afin qu’il y ait un effacement fiscal pour les entreprises de presse. C’est le schéma qui a été retenu et d’ailleurs l’annonce a été faite en Conseil des ministres », a déclaré M. Faye. Rappelant le contexte, le président de l’Appel a évoqué la précarité que vivent les médias et qui a poussé les patrons de presse à demander l’annulation de cette dette. « Les entreprises de presse croulent sous une précarité innombrable. Beaucoup d’entre elles n’arrivent plus à gérer les charges. L’État, qui a ce pouvoir de pardonner cette dette fiscale, a été saisi pour ça », a expliqué M. Faye.